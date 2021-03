Suur pingerida: kes on Eesti poliitikutest parimad sõnasõdalased?

Kes neist on parimad väitlejad? Martin Helme (vasakult), Jüri Ratas, Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil. FOTO: Tiina Oja

Avalikud väitlused, küllap olete märganud, kisuvad alati tuliseks. Neis võidab see, kes säilitab paremini kaine pea ja külma närvi, kellel on kiire reaktsioon ja vahedalt lõikav sõna. Siin on pingereas kodumaise poliitteatri veenvamad, osavamad ja kütkestavamad osatäitjad.