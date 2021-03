Raul Kirjanen: meil ei ole majanduslik probleem, vaid ärevuse ja teadmatuse probleem

Otsustusjulgus on väga äge asi, aga kui teed valesid otsuseid... See, et asju kaalutakse, arutatakse, arvutatakse ja mõteldakse, ei ole halb. Aga suuniseid, mida oleks praegu vaja anda, peaks andma eksperdid, mitte poliitikud – siis need mõjuvad inimestele tükkmaad arusaadavamalt. Kui poliitikud ütlevad, et meil on mingi probleem ja kuigi arstid soovitavad nii, teeme meie naa, sest meil on siin kümme muud põhjust – siis see jätabki ühiskonnale mulje, et võime asju teistmoodi teha. Igaühel on omad põhjused, mispärast ka oma asju natuke teistmoodi teha. Ja kui lõppkokkuvõttes kõik teevad natukene teistmoodi, ongi asjad teistmoodi, kui plaanis oli.