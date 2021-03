Erinevalt kiisudest ja kutsudest ei sattu peet ja porgand just kuigi sageli kirjandusteose tegelaste sekka. Oma lapsepõlvest meenub Gianni Rodari «Cipollino seiklused», kus aed- ja puuviljad pärast põnevaid seiklusi oma elu uueks loovad. Helena Kochi kolmas lasteraamat «Kartuli kuningriik» viib lugeja keset köögiviljaaeda, mis on nagu küla ikka: nagistatakse ja sõbrustatakse naabritega, levivad kuulujutud ja peetakse koguni aiapidusid. Ometigi ei pane autor sealseid asukaid elama inimeste viisil nagu Rodari. Nad on ausad aedviljad, tõsi küll, iseloomu, omavaheliste suhete, unistuste ja muredega.