Nelja värvi probleem on tuntud matemaatikas, ent see kerkis esile ka kaarti värvides ja on sisult kartograafiline. Küsimus iseenesest on lihtne: mitu eri värvitooni on meil minimaalselt vaja, et värvida pinnatükkidest koosnev kaart niimoodi, et ühise piiriga naabrid oleks eri värvi?