Metsosopran tutvustab eesti rahvalaulu ilu baroki ja jazz’i abil

Albumi taga on jazz-muusik Maarten Ornstein ja barokkmuusik Mike Fentrossa. Materjal tervikuna on aga kõige rohkem solisti nägu. Solistiks on eestlannast metsosopran Kadri Tegelmann. Ta on lõpetanud Haagi Kuningliku Konservatooriumi klassikalise laulu erialal, kõrvalainena õppis ta samas muusikapedagoogikat. Kümmekond aastat tagasi sai ta magistrikraadi Hollandi rahvuslikust ooperiakadeemiast.