Reede tõi pimeda koroonatunneli lõppu valguskiire

«Kuna seda näitavad kaks oma olemuselt väga erinevat uuringut, siis pole tõenäoline, et tegemist on juhusega,» kommenteeris Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits nakatumise taandumist. «Ülejäänud olulised näitajad – haiglaravi vajadus, suremus – reageerivad ajalise viitega, eeldatavasti võib mingit muutust näha kahe-kolme nädala pärast.»Merits nentis, et lõpuks on Eesti elanikud hakanud järgima 10. märtsil kehtima hakanud piiranguid