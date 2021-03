Keskkonnakriis süveneb ning ÜRO all tegutseva elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu andmetel on väljasuremisohus miljon liiki ehk laias laastus iga kaheksas. Seni ei ole aga hinnatud, milliseid bioloogilisi tunnuseid või ökoloogilisi rolle täitvad liigid on enim ohustatud.