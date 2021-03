Riigi tervishoiusüsteem on kriitilises seisus, viimaste nädalate suremusnäitajad on halvimad kogu maailmas, ületades sel nädalal esimest korda päevas 3000 surma piiri. Loota ei saa kiirele vaktsineerimisele ja Brasiilia juhtiv tervishoiuinstituut Fiocruz hoiatas möödunud nädalal enneolematu katastroofi eest olukorras, kus rohkem kui pooles osariikides on hõivatud vähemalt 90 protsenti intensiivraviosakondade voodikohtadest.

Usutakse, et Brasiilia erakordselt raske olukord on vähemalt osaliselt põhjustatud nakkavamast, nn Brasiilia tüvest ehk tüvest P1. Londoni Imperial College’i, Oxfordi ülikooli ja São Paulo ülikooli teadlased ütlesid kuu alguses, et nn Brasiilia tüvi on kuni 2,2 korda nakkavam kui varem levinud koroonaviiruse tüved ja on võimalik, et haiguse läbipõdemisel saadud immuunsus ei pruugi kaitsta P1 tüve eest.