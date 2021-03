Kuigi hüljeste sigimise aeg on juba ümber, on loomaaia emane hallhüljes, 20-aastane Lielu endiselt aktiivne. Ujub ringi, luurab vaatajaid ja püüab õhtupoolikul juba varakult kuivale puhkama sättinud isast, aasta nooremat Lätipoissi (pildil) ujuma meelitada. Kui too aga end segada ei lase ja edasi põõnab, siis on hea võimalus uudistada hülge madalat, tihedat ja heledaks kuivanud karvakasukat ning märgata pisikest sabajuppi kahe suure tagaloiva vahel.