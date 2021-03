Kapo praegune peadirektor on Eesti avalikus halduses omamoodi nähtus. Tal on doktorikraad õigusteaduses ning ta on üks kahest värskest politseikindralist Eestis. Pagunid on nii uued, et isegi teenistusastme esitlus on tegemata ehk siis pidu pole olnud, aga koroonakriis ongi paljud sündmused edasi lükanud. Politseinikele ettenähtud kehalised katsed sooritab vaevata, jättes jooksus paljud nooremadki mehed seljataha. Ta ei kannata rumalust ega hämamist. Talle ei meeldi, kui eesti keelt valesti kasutatakse või sinna sigineb otsetõlkest moodustunud värdsõnu.