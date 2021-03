Koroonaaja tohuvabohu

Koroonapandeemia tõttu pole spordimaailmas teps mitte haruldane, et mõni mängija või treener peab karantiinis olema ning mõneks kohtumiseks aja maha võtma. See, et Eesti jalgpallikoondisest jääb eemale paari koosseisu jagu pallureid ja uus peatreener Thomas Häberli, oli aga šokkide šokk.