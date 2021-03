Karasjov Orgusaar: Eesti vajab langenud vabadusvõitleja päeva

Pole rahvaid ilma kangelasteta. Vabadussõja kangelased on ilmselged: Anton Irv, Julius Kuperjanov, Reinhold Sabolotny, nende erilise vahvuse ja laitmatu sangarluse poolest. Ja nende Eesti-armastus ja pühamissioon oli nii suur, et see viis neid salgamatu ohvrimeelsuseni. Postuumselt ka autasustatud. Pole midagi sellest ületamatut, nagu Eesti muinaskuningate võitlused anastajate vastu, talurahva mässud, metsavennad…