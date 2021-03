Kahed järjestikused valimised raskendavad ühiskandidaadi leidmist

«Mina soovitan algusest peale otsida kokkulepet,» sõnas Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi. Ta meenutas, et viimastel, 2016. aasta presidendivalimistel ei alustanud erakonnad mitte ühise kandidaadi kokku­leppimisega, vaid mitme erakondliku kandidaadi pakkumisega. Nii ei leidnud erakonnad üksmeelt ei esmalt kolmes riigikogu voorus ega ka valimis­kogus. Kuuendas voorus, kui vali­mi­­sed riigikokku tagasi jõudsid, valiti 81 poolthäälega presidendiks ainus kandidaat Kersti Kaljulaid. Et ahvatlus oma kandidaatidega pildil olla on erakondadel suur nüüdki, eriti kohalike valimiste eel, seda tunnistas mitu poliitikut.

Helme loodab, et EKRE kandidaat suudetakse isegi riigikogus üles seada. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 riigikogu liikme toetust, mis tähendaks, et EKRE-l on vaja saada kaks lisa­häält ka mõnest teisest erakonnast. «Ma arvan, et see ei ole üldse võimatu,» sõnas Helme.