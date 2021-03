Eesti lühiuudised

Eesti kehv seis ei aita lisavaktsiine saada

Neljapäeval toimus Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokohtumine, kus peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) sõnas, et Eesti on küsinud lisakogust vaktsiinidoose, tõstmaks kiiremas korras riskirühmade vaktsineerimist. Valitsusjuht märkis, et Eesti soovi puhul saada kõrge nakatumistasemega riigina lisakogus vaktsiine ülemkogul «mõistmine väga kaugele ei ulatunud». «Kõik on enda eest väljas,» nentis Kallas. Tema sõnul käis neljapäeval põhjalik vaidlus, kas vaktsiinid jagada proportsionaalselt või võtta jagamisel arvesse ka seda, et mõned riigid on saanud vähem vaktsiine. Viimane puudutab riike, kes oma vaktsineerimiskavas tegid panuse vaid ühele vaktsiinile. Kuna AstraZeneca ei ole oma lubadusi täitnud ning on tarninud vähem vaktsiini, on need riigid saanud vähem vaktsiini. PM

Ehituspood kaebab terviseameti kohtusse

Ehituskauplus Depo sai eile kätte terviseameti otsuse sulgeda Depo kaupluses toidu-, lemmiklooma ja esmatarbekaupade osakond. Depo ei nõustu otsusega ja kaebab ameti kohtusse. Depo rõhutab, et kaupluse toidu-, lemmiklooma- ja esmatarbekaupade osakond on kaupluse osa juba esimesest avamispäevast ning ka teised osakonnad on olemuselt kaupluse sees olevad kauplused. «Kui avatud tohivad olla Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, PetCity, Stockmann jt, siis tohib avatud olla ka Depo,» on kaupluse seisukoht. «Toidupood on defineerimata termin, kuid terviseamet on seda terminit meelevaldselt defineerinud ning on väga kahju, et praegusel äreval ajal peame alustama kohtuvaidlust selle üle, mida tähendab Eesti õiguses sõna «toidupood»,» sõnas Depot esindav vandeadvokaat Elvira Tulvik. PM

547 023 tehnoülevaatust tehti eelmisel aastal, millest korduvale tehnoülevaatusele suunati 15,17 protsenti.

Pikimalt ametis olnud aukonsul pälvis õnnitluse

Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman (pildil) asus tööle juba enne Eesti iseseisvuse taastamist 1986. aastal, kui Eesti diplomaatia suurkuju peakonsul Ernst Jaakson ta ametisse nimetas, ja on aukonsulina töötanud 35 aastat – kauem kui ükski tema ametikaaslane. «Mul on erakordselt hea meel tänada ja tunnustada kolleeg Jaak Treimani pikaajalise südamega tehtud töö eest Eesti aukonsulina Californias Ameerika Ühendriikides,» sõnas välisminister Eva-Maria Liimets, kes õnnitles Treimani eile telefonitsi. PM

Eesti aukonsul Ameerika Ühendriikides Los Angeleses Võrus sündinud Jaak Treiman. FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Eesti läheb ööl vastu pühapäeva üle suveajale

Pühapäeval kell kolm tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi. Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine suveaja alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg. PM

Šoti leht: lennufirma ei lubanud eestlannat kodumaale ema matusele

Ehkki nii lennufirma kui ka ametnikud olid eestlanna Lanale kinnitanud, et ta jõuab oma praegusest elukohast Shetlandist Eestisse ema matusele, pidi naine siiski matust jälgima video vahendusel, kirjutas Šoti väljaanne The Scotsman.

Lana plaanis lennata Eestisse ema matusele kahe lennuga: esmalt Edinburghist Frankfurti ja sealt ümberistumisega Tallinnasse.

Kuigi lennufirma Lufthansa ja Saksa piiripolitsei olid mõlemad Lanale varem võimalust kinnitanud, anti talle Edinburghi lennujaamas mõista, et Eestisse ta Saksamaa kaudu lennata siiski ei saa. Lennujaamas põhjendati talle otsust esialgu Brexitiga, hiljem selgitati, et Saksamaale saavad lennata vaid Saksa kodanikud.

Eesti aukonsul Aberdeenis uuris juhtunu tagamaid ja suhtles lennujaama töötajatega otse. Ametnikud selgitasid põhjuseks, et neile ütles arvuti ei.

Lana sõnul oli Saksamaa immigratsiooniministeerium talle kinnitanud, et erijuhtudel, nagu tema puhul, on reisimine siiski võimalik. «Veider, et Eesti ja Euroopa kodanikule ei ole lubatud Eestisse läbi teise Euroopa riigi reisida, et ema matusele minna,» kommenteeris naine väljaandele. «Mõni päev hiljem sain teate, et minu transiit olnuks siiski võimalik ja Eesti saatkond kinnitas, et ma oleksin pidanud lennule saama.»

Üle 800 euro reisikuludele kulutanud Lana pidi matust jälgima videosilla kaudu.

Lufthansa esindaja sõnul vastatakse Lana päringule, kuid see võib aega võtta. «Lufthansa tegutses ametlike korralduste järgi,» selgitas ettevõte ja lisas, et soovitab reisijatel oma lennutingimused alati üle vaadata.