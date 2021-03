Meespeaosa tiitlist ei ole Võigemast iga päev unistanud, küll aga nendib ta, et see on sellegipoolest tore.

Küsimusele, kummas lavastuses talle endale rohkem mängida meeldis, vastas Võigemast, et sellele ta vastust öelda ei oska, kuna mõlema lavastuse materjalid on väga head. «Oma rollide soorituse kohta, noh seda ma kommenteerima ei hakka. Aga «Kuritöö ja karistus» on teadatuntud klassika ning «Lehman Brothers» juba oma mastaapse vormi poolest on intrigeeriv,» kirjeldas Võigemast.