Kaja Kallas hoiatas, et suvi võib ära jääda – aga sügis ja kohalikud valimised?

Soome ajakirjaniku Sami Lotila sõnul ei tekkinud Soomes suuremat arutelu selle üle, kas valimiste edasilükkamine on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Tema väitel tegi kõvemat protestihäält Põlissoomlaste erakond, sest nende reiting on praegu kõrge. «Põlissoomlaste jaoks ei olnud valimiste edasilükkamine kasulik, sest pole teada, milliseks kujuneb toetus suvel. Aga enamik soomlastest saab aru, et see oli vajalik otsus,» märkis ta.