Peale iriidiumi (pildil) on kallinenud ka teiste plaatinametallide hind. FOTO: Wikipedia

Pallaadiumi ja plaatina kõrvalsaadusena kaevandatav iriidium on tänavu näidanud tootlust, mis on ületanud kõiki tooraineid ja ka bitcoin’i, kuid investoritel on keeruline haruldast väärismetalli soetada, kirjutas Bloomberg.