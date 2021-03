Suessi kanalis tegutseb Kurski üles tõstnud ettevõte

Hollandi merepäästeettevõttel, mis on töötanud viimaste aastate kuulsaimate laevavrakkide peal, on Suessi kanalis käsil üks suuremaid ülesandeid. Nimelt palgati Hollandis baseeruv Smit Salvage nihutama 400-meetrist, 200 000 tonni kaaluvat konteinerlaeva Ever Given, mis tõkestas liikluse Suessi kanalis.