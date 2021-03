Koroonaohvrite arvu kasv varsemalt 201 429 inimeselt 321 000-le tähendab seda, et Mehhiko võib küündida koroonasurmade poolest maailmas lausa teisele kohale, vahendab uudisteagentuur Associated Press.

Mehhiko teeb üsna vähe Covid-19 teste ja kuna riigi haiglad on koroonapatsientide tulva all üle koormatud, surevad paljud haiged kodus, ilma et nende nakatumine üldse ametlikku statistikasse jõuaks. Olukorrast tõese pildi saamiseks on tarvis vaadata üle kõik «üleliigsed surmad» ja surmatunnistused, mida värskes raportis tehtigi.