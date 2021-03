Möödunud aastal andis Postimehe Fond välja esimesed kolm Noor-Eesti teadusgranti. Kui mullu oli tegu võibolla üllatavagi algatusega, siis tänaseks on sellest kujunemas traditsioon, Eesti humanitaar- ja ühiskonnateaduste institutsionaalne osa.

Mullu võisid konkursil osaleda kõik teadlased, kuid tänavusest taotlusvoorust alates vaid need, kellel on doktorikraadi kaitsmisest möödas kümme või vähem aastat. Teadlased, kel kraadi kaitsmisest rohkem aastaid möödas, said sel aastal esimest korda (ja saavad edaspidi) taotleda Postimehe Fondi raamatugranti.