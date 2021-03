Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) läbiviidav ülemaailmne rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm PISA on elevust tekitanud juba pea kaks kümnendit. Kui PISA algne idee seisnes paljuski maailma rikkamate ja arenenumate mõõduvõtus, siis hiljuti on pikalt triumfeerinud Soome ja Kagu-Aasia tippude kõrvale tõusnud ka Eesti.

Raamatu «Kas Eesti PISA on viltu?» eesmärk on vaadata Eesti PISA tulemuste taha. Nagu ikka, on mündil alati kaks poolt. Kui haridusedu töötab paljude hüvanguks, siis mündi varjupoolel on gruppe, mis paraadpildile ei sobi: venekeelsed, ainelises puuduses olevad lapsed, positiivsete või negatiivsete erivajadusega õpilased jne.