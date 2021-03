Andres Herkel: milline on uue külma sõja lõppmäng?

Kuraditosin aastat tagasi ilmus Edward Lucase raamat «Uus külm sõda», alapealkirjaga «Kremli sünge vari Venemaa ja Lääne vahel». Kui toona võis paista, et Lucas läheb liiga kaugele, siis täna pole enam kahtlust, et külm sõda oma uuel kujul on tagasi, kirjutab kolumnist Andres Herkel.