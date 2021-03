«Tahad sõda? Siis saad sõda!»

Viktoria elab Linnamäe teel üheksanda korruse korteris koos mehe ja kolme lapsega: vanim tütar on 19-aastane, noorematest on üks kahe ja poole aastane ning teine aastane. Probleemid alumiste naabritega algasid Viktorial siis, kui sündis noorim laps ning keskmine hakkas käima ja mängima.

Viktoria sõnul elab nende all lastetu kolmekümnendates paar. «Nad mõjuvad kõigi meie pere liikmete psüühikale: iga päev taovad vastu radiaatorit või lage või seina, nii hommikul kui ka päeval. See hirmutab lapsi, me ei tunne end kodus ohutult ning lapsed on pidevalt närvilised ja hirmunud,» rääkis ta.