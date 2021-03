Juba möödunud nädalast arvestatakse Eestis vaktsiinidoose jaotades sellegagi, kui palju on perearsti nimistus riskirühma patsiente. Nagu tõdeb haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann: «On perearste, kellel nimistus on 70 riskirühma patsienti, aga ka neid, kel 270. Kui perearst oli varem kardioloog, siis näiteks tema nimistus on sageli palju neid, kellel spetsiifilisi muresid.»