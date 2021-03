Praegu kehtib Eestis riigikogu valimistel alampiir. Need erakonnad, kelle häältesaak jääb alla viie protsendi, riigikogusse valituks ei osutu. Miks aga ei või riigikogus olla üks, kaks, kolm või neli ühe erakonna esindajat, kes on sinna valitud?

Kas on kuskil maailmas olnud olukord, kus ühe erakonna ainus esindaja esinduskogus on suutnud demokraatliku süsteemi ainuisikuliselt tuksi keerata? Mulle ei meenu. Küll aga on ridamisi näiteid tuua sellest, kui enamuse esinduskogust hõivanud poliitiline jõud on suutnud riigi ja ka maailma tuksi keerata. Piisab, kui meenutada kahe suurjõu viimast madinat Euroopas.