Jürgen Ligi: piirangud on meeldima hakanud, vajame kiiret leevendust

Me peaksime vähem muret tundma koroonapiirangute vastu protestijate pärast ja rohkem selle pärast, et ühiskonna kunstlik kooma on nii paljudele meeldima on hakanud. Enamik inimesi pooldab veel karmimaid piiranguid, ent nõudlikkus ulatub pigem piirini «valitsus peab midagi tegema», mitte sinna, et teha tuleb ainult vajalikku ja piirata üksnes põhjendatult. Kaotatud aega ei anta meile tagasi ja välja ei tule me sellest tugevamana. Kui valitsuse käsud ja laiali jagatav laenuraha asendaks elamise, mõtlemise, loomise ja sissetuleku, takkapihta tagaks ka vaimse tervise, oleks selle peale juba varem tuldud.

Poliitikuile, teadlastele, ajakirjandusele sobib kontroll kodanike ja ühiskonna üle sellises olukorras hästi, mis pole mingi Eesti eripära. See on ohtlik trio, sest olukorrast esimesel võimalusel lahti saamiseks pole valdavat huvi.

Minu ettepanek on hakata ühiskonda juba 12. aprillist avama. Selleks on ruumi juba veerandi antikehadega inimeste ning selliste piirangute näol, mis on nakkusohuga nõrgalt seotud, millest tõusev kasu ei ületa kahju ja mis on asendatavad ohutusnõuetega. Mitte nakkuste hulga kiire allasurumine, vaid raskete juhtude vältimine on jätkusuutlik strateegia ning et viirusest lahti ei saa, tuleb koroona suruda kõike halvavast raskest haigusest tavaliste ebameeldivuste nimekirja. «Poliitilise viroloogia» iroonia soovitan siin unustada, sest need on riigijuhtimise otsused. Meie tegelik probleem on hoopis teisel pool: inimeste riigi tingimusteta viroloogia kätte usaldamine, sõltumata sellest, kui palju sellel teadusega üldse tegemist on.