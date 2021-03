Urve Läänemets: ema-, riigi- ja õppekeelest

Mitme keele oskus on lingvist Erik Allardti arvates väikerahvaste saatus. Kuigi peame maailmaga suheldes oskama nn suurrahvaste keeli, peaks olema selge, et eesti keelt ja kultuuri tuleb meil ise elus hoida. Praegu oleme aga olukorras, kus kokkulepete saavutamine paljudes küsimustes, sh koolide õppekeele ja emakeelena eesti keeleõppe osas, on kujunenud peaaegu et ületamatult raskeks.