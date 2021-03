Tartlane Jaan Kaplinski on parkide vaesumise pärast korduvalt südant valutanud, oma 2014. aastal kirjutas ta näiteks: «/.../ päris parke meil peaaegu enam ei ole. Tartus näiteks on üksainus tõeline park, see on ülikooli botaanikaaed. Kõik ülejäänud on /.../ kõrbed, milles seisavad mustad sambad – suurte puude tüved, mille võrad kõrgel üleval.»