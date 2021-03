Kultuuri lühiuudised

Linnaraamatukogu lugejad saavad nüüd kasutada nutikappi

Tartu linnaraamatukogu õuel Kompanii tänaval on pärast kauast seadistamist töökorda saanud nutikapp, mis teeb võimalikuks kontaktivaba laenutuse ja tellitud teavikute kättesaamise päeval ja ööl iga kell. Kapi kasutamine on lugejatele tasuta. Esialgu on jalgrattaparkla kõrval paiknevas rohelises targas kapis 42 laegast, aga kui huvi laenutuskapi vastu on suur, saab kapile mooduleid juurde tellida. Kapil on olemas ka tagastusfunktsioon.

Tarka kappi jõuavad e-kataloogi ESTER kaudu tellitud raamatud. Kataloogis on nähtav uus tellimispunkt kui Tartu LR tark kapp (Kompanii 3 õues), mis tuleks valida, kui raamatuid tahetakse sealt kätte saada. Ka leti juures teenindajalt raamatut tellides saab kättesaamiskohaks märkida targa kapi.

Nii nagu teiste tellimuste puhul, tuleb siingi kõigepealt ära oodata e-kirjaga saabuv teade, et tellitud raamat ootab lugejat. Pärast seda võib raamatule järele minna. Tellimuse kättesaamiseks (kapiukse avamiseks) tuleb skannida lugejapileti või Tartu linna õpilaspileti triipkood või sisestada ID-kaart ning järgida juhiseid kapi ekraanil.

Tellitud raamatuid hoitakse kapis kolm päeva alates teate saamisest. Tagastamistähtajaga sedeli saab trükkida kapi printerist. TPM

Tartu Uus Teater hakkas müüma kirjasõbra teatripakette

Tartu Uus Teater teatas teatripäeval kirjasõbra teatripaketi «Nõudmiseni» müügi algusest. Aega pidada kirjavahetust väljamõeldud ja samas täiesti reaalse inimesega on antud üks kuu. Iga kirjasõbra taha asub näitleja, kes kehastub teatripaketi ostnud isiku väljamõeldud tegelaseks, hakkab talle kirjutama ja temalt vastuseid ootama.

Ankeeti täites saad valida, kas eelistatakse paberkirju või e-kirju. Paketis on neli kirja. «See tähendab, et kuu aja jooksul alates esimese kirja saabumisest saate kumbki teisele saata neli kirja. Kui kuu aega saab täis, aga kirju on vähem, lõpeb pakett otsa. Kui neli kirja saab täis, aga kuu aega pole veel täis, saab pakett samuti otsa,» on kirjas teatri veebilehel.

«Nõudmiseni» trupis on Elise Metsanurk, Andreas Aadel, Maarja Johanna Mägi, Kaarel Pogga ja Ken Rüütel.