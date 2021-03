Bigbank Tartu käeulatuses on Eesti meistritiitel

Väsinud vastased

Tartus peetud mängu juhatas sisse põnev esimene geim, mis kulges punkt punktis mänguga ning oli viimase hetkeni väga tasavägine. Järgmises kahes geimis aga saarlased kustusid ning suurt vastupanu Bigbank Tartule ei osutanud.

​Avamängu järel ütles mitu Tartu mängijat, et saarlaste kiire alistamine võis olla seotud nende tiheda mängugraafiku ja väsimusega. Saaremaa meeskonnal oli seljataga raske seeria finaalmängule pääsemiseks ning viimane matš lõppes kõigest 48 tundi enne Tartu kohtumist. Ometi tuli pühapäeval tunnistada, et Tartu meeskond oli igas elemendis üle. Kõrgeima, 14-punktise skooriga kerkisid tartlaste seast esile kaks mängijat: Märt Tammearu ja Albert Hurt. Saarlaste parimad Hindrek Pulk, Carlos Wennder Lopes ja Keith Pupart teenisid täpselt poole vähem punkte.

Muidugi lähme mängima meistriks tulemise sooviga, aga saarlased tulevad meile oma kodusaalis ka kindlasti kõvemini peale, ütles Bigbank Tartu mängija Märt Tammearu. ​

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg oli rahul, et meeskond suutis pärast pikka mängupausi ühe geimiga ennast üles leida. «Olime esimeses geimis rabedad, ettevaatlikud ja vigaderohked. Olen väga rahul sellega, et meil kulus rütmi leidmiseks aega üks geim. Kartsin hullemat, aga täna sai pärast avageimi määravaks värskus,» rääkis Alar Rikberg. ​

Haavatud sõdalane

​​Kõrgelt lennanud Tartu meeskonna liige Märt Tammearu jäi oma sooritusega rahule ning oli ka seda meelt, et meeskonna energia toimis väljakul suurepäraselt. Küll aga oli ta veendunud, et homne korduskohtumine Saaremaal ei tule lihtne.

​Üks komistuskivi veeres saarlaste teele siiski juba pühapäevases viimases geimis, kui nende rünnakuliider Hindrek Pulk vigastas hüppeliigest ning ta tuli väljakult teiste abiga pingile toimetada. Nüüdseks on teada, et luu katki pole, aga suure tõenäosusega Pulk homme väljakule ei lähe. See selgub viimasel hetkel.

​Saaremaa nurgaründaja Rauno Tamme sõnul pole enne lõplikku tablooseisu midagi kindlat. «Nagu eelmine poolfinaalseeria näitas, pole midagi veel läbi,» ütles ta avamängu järel.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis tõdes, et avageimi lõpp jäi kripeldama. «Kui meil poleks avageimi lõpus nii palju ebaõnne olnud, oleks mäng ehk teisiti kulgenud. Aga me ei saa oleksitega mängida, see on reaalsus,» sõnas ta.

​Ta pani Pulga vigastuse osaliselt väsimuse arvele ning nentis, et see mängib homses kohtumises suurt rolli.

Eesti võrkpalli meistrivõistluste finaalseeria mängitakse kahe võiduni. Kui homme võitja ei selgu, siis peetakse kolmas mäng laupäeval.