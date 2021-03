Ühendriikide piirivalve sõnul on kontaktid piirile jõudvate migrantidega kasvanud stabiilselt alates 2020. aasta aprillist. Veebruaris registreeriti 100 441 piiriületuskatset, mis on kõrgeim arv alates 2019. aasta märtsist, kui piirile jõudis ligi 150 000 migranti. Eriti muret tekitav on märgatavalt kasvanud piirile jõudvate saatjata laste arv, neist enamik on vanuses 7–13 eluaastat.