Oli siis tegu soovmõtlemise või suusoojaks öelduga, igal juhul on need lootused pärast lahkuminekut järjest tagasilööke saanud. Raske on näha konstruktiivset ja sõbralikku partnerlust käima läinud vaktsiinisõjas, mis kummalegi poolele au ei tee ja kus dialoog on asendunud ähvardustega.