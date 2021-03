Liberaalide esimehe Nyamko Sabuni esmane ülesanne on hoolitseda selle eest, et järgmise aasta septembris peetavatel parlamendivalimistel partei Riksdagi pääseks, sest viimastel kuudel on toetus neile jäänud selgelt alla valimiskünnise. FOTO: Magnus Fröderberg/Liberaalid