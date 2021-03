Perepoliitika toomine eraldi komisjoni alla tegelikult perepoliitikale kasuks ei tule, sest see hajutab vastutust sotsiaalkomisjoni ja erikomisjoni vahel ja raiskab tarbetult raha. Eriti praegusel kriisiajal on oluline, et meil on selge juhtimine ja me käitume riigi ressurssidega säästlikult.