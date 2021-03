Välismaa lühiuudised

Merkel ja Lachet pole koroonameetmetes ühel meelel

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Armin Laschet tõrjus eile erakonnakaaslasest kantsleri Angela Merkeli kriitikat, nagu ei võtaks osa liidumaid Covid-19 pandeemiat tõsiselt ja kaldub kokkulepitud meetmetest kõrvale. Pühapäeva öösel telekanalile ARD antud usutluses kutsus Merkel liidumaid meetmeid tõsiselt võtma, hoiatades viiruse laieneva leviku eest. Ta kritiseeris otseselt ka Laschetit, kes on ühtlasi Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister, selle eest, et too valis «liiga palju manööverdamisruumi lubava rakendamismooduse». Laschet ütles eile, et keskvalitsuse ja liidumaade vahel vastutuse teineteisele veeretamine ei vii edasi. Kiiremini nakkava Briti tüve levik on toonud viimastel nädalatel Saksamaal kaasa koroonaviiruse leviku laienemise. Robert Kochi Instituut teatas eile 9872 uue nakatumise tuvastamisest ööpäeva jooksul, mis tähendab, et üle riigi on viimase seitsme päeva nakatumus 134,4 juhtu 100 000 elaniku kohta. AFP/BNS