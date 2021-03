Tagantjärele tundub see justkui imekerge – rahalise edu taga on tegelikult üsna lihtne süsteem, mida saab Kirchi sõnul ilma igasuguste eelteadmisteta kopeerida igaüks.

«Paljud tahavad ratsa rikkaks saada. Investeerivad 1000 eurot ära ja hakkavad siis vaatama, et miks see finantsvabadus juba ei tule,» nentis Kirch. Ta tunnistas, et tal võttis portfelli ülesehitamine – hiljem koos mehega, kes tema kõrval samuti investeerimise selgeks sai – aega tervelt seitse aastat. «Alles siis võisime esimesi vilju näha ja ei olnud enam tunnet, et ainult maksame sisse,» tõmbas investor rikkusejanustel tuure maha.