Aare Laht: Euroopa ajast

Praegu on Euroopas kolm ajavööndit: Greenwichi aeg (GMT), GMT+1 ja GMT+2. Esimeses on neli riiki: Island, Iirimaa, Ühendkuningriik ja Portugal pluss Hispaania Kanaari saared. Kolmandas on kaheksa riiki: Soome, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka ja Küpros. Ülejäänud 17 ELi riiki, kuus ELi mitte kuuluvat Balkani riiki ning Norra ja Šveits on keskmises ajavööndis.