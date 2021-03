Adik Levin: mõtisklus rahvuslikest huvidest pandeemia ajal

Leian, et Eesti on vaktsiinitarnetega küllaltki hästi hakkama saanud. Loomulikult võiks alati tulemus olla parem, kuid arvestades fakti, et tarned saabuvad ebastabiilselt ning totaalne kodanike vaktsineerimise kogemus on meil esmakordne, võib seda tegevust siiski hinnata positiivselt. Põhiprobleem on olnud ikka vaktsiinide nappus. Kahjuks selles osas oleme olnud väga kuulekad ja jäänud lootma ainult Euroopa Liidu keskvõimu eraldatud vaktsiinitarnete hulgale. Mulle jääb mulje ja olen selles kindel, et meie võimustruktuurid on tegevusetud ega näita üles initsiatiivi. Kõige hullem olukord on muidugi Tallinnas, mispärast linnapea Mihhail Kõlvart pöördus valitsuse poole palvega olla vaktsiinide muretsemisel aktiivsem.