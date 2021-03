Majanduse lühiuudised

Pandeemia pani eestlasi kasutama III samba sääste

SEB pensioniuuringu kohaselt on üheksa protsenti Eesti elanikest pandeemia ajal pidanud kasutusele võtma oma kolmanda samba säästud. «Hoolimata sellest, et paljudele inimestele on koroona-aasta olnud majanduslikult väga keeruline, on seni suudetud rahaasjadega enamjaolt hakkama saada,» ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas. Lisaks on 15 protsenti peatanud või vähendanud sissemakseid oma täiendavasse pensioni kogumislahendusse. Lätis ja Leedus on pikaajalised säästud pidanud kasutusele võtma vastavalt 16 ja 12 protsenti elanikest. Sissemaksed kogumislahendustesse on Lätis peatanud 17 protsenti ja Leedus 15 protsenti inimestest. BNS