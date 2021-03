Jaapan püüab Eesti eeskujul minna üle e-riigi süsteemile

Jaapani peaminister Yoshihide Suga, kes pildil esineb parlamendi ülemkoja eelarvekomisjonis, on lubanud riigis viia läbi jõulise digipöörde. FOTO: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

Alates möödunud nädalast on First Northi alternatiivturul noteeritud Estonian Japan Trading Company (EJTC) aktsiad – selle ettevõtte nõukokku kuulub ka riigikogu liige ja endine sumomaadleja Kaido Höövelson. Ettevõte toob siinsetesse idufirmadesse Jaapani investeeringuid ning viib sinna Eesti disain- ja käsitöötooteid. Jaapan näib ehk päris kauge, kuid meie kaubandussuhted on juba pika ajalooga ja e-teenuste vallas võib siinsetel ettevõtetel seal korralik turunišš tekkida.