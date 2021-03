Hiidlaev pääses liikuma, liiklus Suessi kanalis taastub

Teade hiidlaeva vabastamisest saatis nafta hinna taas kergesse langusesse: kuna Suessi kanalit mööda liigub suur hulk naftasaadetistest, tähendab laevatee vabastamine, et naftanappust niipea karta ei ole. FOTO: Suez Canal Authority/Handout/epa

Suessi kanal on taas vaba: hiidlaev Ever Given saadi liikuma, teatasid Egiptuse ametivõimud eile pärastlõunal.