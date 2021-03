Idarindel muutusteta

Meediatähelepanu oli Ida-Virus ka mullu 27. detsembril, mil Kohtla-Järve tervisemajas sai esimese vaktsiinisüsti Eestis sümboolselt just IVKH – kus praegu on ravil 54 Covid-19 diagnoosiga haiget ja pandeemia algusest on neid olnud 842 – arst-resident nakkushaiguste erialal Jelena Rozinko.