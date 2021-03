Lihamüüjatel on grillihooaeg täies hoos

Viljandlased eelistavad Roslenderi sõnutsi kõige enam klassikalist sealiha. «Ikka sõber siga! Grillvorste teeme ka, aga kuna me teeme neid käsitööna ise kahekesi, siis ei jõua lihtsalt nii palju valmistada, et inimeste isu rahuldada, ja nendega me lihaturul ei püüagi konkureerida,» rääkis ta. «Aga sel nädalavahetusel pakume näiteks juba ka lammast: tallekaela ja lambakarreed. Neid me tavaliselt enne suve inimestele ei paku, seekord prooviks võtsime.»