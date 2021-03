Kultuuriuudised

Sparks esineb järgmisel kevadel Eestis

Tuleva aasta mais annab popbänd Sparks kontserdi Tallinnas. Üks stiilsemaid popelektroonikabände jõuab Eestisse esitlema oma värskeimat albumit «A Steady Drip, Drip, Drip» (2020). Sparksi kontserdil kuuleb nii nende uuemat muusikat kui ka hitte, mis nende üle 50 tegutsemisaasta jooksul välja on antud. Bändi tuntuimate lugude hulka kuuluvad näiteks «When Do I Get To Sing «My Way»», «This Town Ain’t Big Enough for Both of Us»ja teised. Kontsert toimub 4. mail 2022 Tallinnas Alexela kontserdimajas. Avalik piletimüük algab Piletilevis neljapäeval, 1. aprillil kell 11.00.