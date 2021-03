Galerii omanik Piia Ausman on aga teist meelt: «Kui see oleks meie jaoks olnud nii küsitav, siis me seda oksjonile ei oleks pannud. Me vaatame tööd autori loomingu lõikes ja mõtleme, kuhu need võivad klassifitseeruda – vaatame need oma ekspertidega mitut pidi üle… Ka Mai Levin on seda tööd näinud – nii meie juures kui ka aastaid tagasi. Selles hetkes, kui me töö oleme vastu võtnud, on olnud argumentide hulk piisav, et seda vaadelda Malle Leisi tööna.»