Meeste viljatuse taga on ümberpööratud geenilõik

«Meeste viljatuse kontekstis on üheks suureks probleemiks see, et enam kui 50 protsendil juhtudest on probleemi põhjus teadmata ja sellest tulenevalt on ka ravitulemused kehvapoolsed,» tunnistas viljatuse uurimise hetkeseisu meestearst ja Tartu Ülikooli kliiniku meestekliiniku juhataja Margus Punab.