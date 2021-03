Eesti lühiuudised

Kiik: piiranguid leevendame ettevaatlikult aprilli lõpus – mai alguses

Kuigi nakatumisnäitajad näitavad stabiliseerumise märke ning nakatamiskordaja R on langenud alla ühe, oleks ennatlik lubada, et 11. aprillini kehtivad piiranguid hakatakse järgmisel päeval leevendama, ütles esmaspäeval töö- ja terviseminister Tanel Kiik (Keskerakond, pildil). Kiige sõnul on praeguseks immuunne 25 protsenti Eesti elanikkonnast: 10 protsenti on haiguse läbi põdenud, lisaks on 15 protsenti saanud vähemalt esimese vaktsiinisüsti. See tähendab, et kolmveerand elanikkonnast on endiselt haavatavad. «Laialdasemad vabadused saavad seetõttu tulema väheke hiljem,» lausus Kiik. ERR