Roimad teleekraanil: veel jubedam kui elu ise

Aasta on alles poole peal ning tõenäoliselt on põnevam pool sellest veel ees (Netflix on teada andnud, et kõiki true crime’i fänne kostitatakse aasta teises pooles dokumentaalseriaaliga sarimõrtsukast ja kannibalist Jeffrey Dahmerist). Siin on valik viiest 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta esimeses pooles ilmunud true crime’i dokumentaalseriaalist ja -filmist, mis on juba omajagu kõneainet pakkunud.