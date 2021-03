Inimene kipub oma tervist lõhkuma

Kui libedus ei ähvarda enam jalust niita, on perearsti sõnutsi igas eas hea õues-metsas jalutamine. Kevadisel ajal võivad aga segadust tekitada allergiad, mida võidakse segi ajada viirustega. «Üldjuhul tekitavad viirushaigused palavikku – mõnel madalama, 37,2,–37,3 kraadi, teisel kõrge, 38–39-kraadise palaviku –, see eristab neid allergiast. Allergiate puhul tavaliselt palavikku ei ole. Allergiad on seotud sesoonsusega – inimene on üldiselt ka eelnevatel aastatel kogenud, et silmad lähevad natuke vesiseks, kurk võib olla natukene kuivem ja kraabib. Kevadise allergia tüüpilised tunnused on nina limaskesta vesisus, hommikune aevastamine ja ninasügelus,» räägib dr Merilind. Kui nina läheb vesiseks ja tekib nohu, võib selle põhjuseks olla aga ka külmetus või mõni viirus.