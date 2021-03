Tervise lühiuudised

Covid-19 vaktsiinide tõhusust uuritakse lastel

Moderna alustab samuti vaktsiiniuuringuid lastega vanuses kuus kuud kuni 12 eluaastat. Mõlemad ettevõtted on katsetanud oma vaktsiine 12-aastastel ja vanematel lastel ning loodavad tulemused avaldada lähinädalatel. AstraZeneca alustas veebruaris oma vaktsiini testimist lastel ning Johnson & Johnson on öelnud, et kavatseb pärast vaktsiini toimimise hindamist vanematel lastel laiendada uuringuid ka väikelastele. New York Times / PM